Concurrentie belooft 'indrukwekkende' Evenepoel nog te bestoken: "We gaan zeker proberen"

Nadat Remco Evenepoel in de derde rit de macht greep in de Ronde van Burgos, is het nu nog kwestie om op de slotdag overeind te blijven. Er rest wel nog de klim naar Lagunas de Neila en drie klassementsmannen staan nog binnen de veertig seconden. Het is dus nog niet gespeeld.

HLN ging eens peilen bij de concurrentie. Ineos laat blijken dat Carapaz nog niet in beste doen is. Als Ben Hermans nog een minuut wegrijdt van Evenepoel, zou dat ook verbazingwekkend zijn. Wellicht is het vooral kijken naar George Bennett, Mikel Landa en Esteban Chaves.

Evenepoel is een geweldig talent

Jumbo-Visma, de ploeg van Bennett, plant nog een aanval. "We gaan het zeker proberen", laat ploegleider Frans Maassen weten. Zijn kopman staat 18 seconden achter. "Dat is niet enorm, maar we moeten eerlijk zijn: Evenepoel straalt veel kracht uit. Toen hij ging op de Picon Blanco kon George niet mee." Het respect voor Evenepoel is groot. "Die jongen is een geweldig talent. We hadden hem hier liever niet aan de start gehad."

Op die leeftijd doet een lichaam soms verrassende dingen

Een actie van Landa dan maar? "Ik voel me goed en wil zeker nog iets proberen. Het wordt een ander soort etappe: meer explosief dan die eerste bergrit." De derde in de stand, Esteban Chaves, hoopt ook nog op een wending. "Evenepoel is indrukwekkende renner. Maar je weet nooit wat er nog kan gebeuren. Hij is nog jong, op die leeftijd doet een lichaam soms verrassende dingen."

Mogelijk spelen ze het bij Mitchelton-Scott vooral op een collectieve aanval. "Met Simon Yates en Mikel Nieve hebben we nog sterke renners in de ploeg. Misschien kunnen we om de beurt iets proberen", aldus Chaves.