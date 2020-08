Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers: 100% sprinterskans voor Ewan, Bennett en Sagan

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 11.

Het is duidelijk dat de organisatie van de Tour de France meer dan ooit aan de kijk(cijf)ers heeft gedacht. In de editie van 2020 zit geen proloog of lange, vlakke tijdrit. Er is maar één rit langer dan 200 km en ook de vlakke etappes waarin een massasprint onvermijdelijk lijkt, zijn tot een minimum beperkt.

Le Tour vu du ciel



Etape 11 : Chatelaillon - Poitiers (09/09)



A Chatelaillon, le peloton quittera le littoral pour une étape dédiée aux sprinteurs vers poitiersfr.



A stage designed for the fastest of riders with a finish in Grand_Poitiers.

In de mogelijke waaieretappe 10 (lees er HIER nog eens alles over) zullen de sprintersploegen fameus hun tenen moeten uitkuisen om hun snelste mannen in een kansrijke positie af te zetten in de laatste kilometer.

Dat zal dan toch enigszins anders zijn onderweg naar Poitiers: nog eens een echt zekere kans voor de snelle mannen zoals Sam Bennett, Caleb Ewan en Peter Sagan. Wie weet kan ook Elia Viviani zich eens laten zien.

De aankomst ligt na een rechte strook van zo’n anderhalve kilometer. Arnaud Démare kroonde zich op deze plek in 2014 tot Frans kampioen. De laatste keer dat de Tour aankwam in Poitiers was al in 1978. Sean Kelly won toen de etappe.

Toch hebben ook de Belgen goede herinneringen aan de Franse stad Poitiers. Freddy Maertens won in 1978 de rit van Poitiers naar Bordeaux, acht jaar later deed de betreurde Rudy Dhaenens exact hetzelfde en ook Etienne De Wilde won in 1989 een etappe van Poitiers naar Bordeaux.