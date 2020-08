Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 10: Île d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré: waaiergevaar, kans op nieuwe ritzege voor Ewan, Kristoff en Sagan

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 10.

Na de eerste rustdag staat opnieuw een uiterst interessante etappe op het programma: een rit van eiland naar eiland. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France komen we aan op het Île de Ré Saint-Martin-de-Ré.

Op het Île d'Oléron stond wél ooit al eens een etappe op het programma. In 1983 was het uiteindelijk Ricardo Magrini die de etappe naar zijn hand wist te zetten die begon in Nantes door Eric Vanderaerden en co af te houden.

Île d'Oléron staat bekend om Fort Boyard en het gelijknamige tv-programma, dat ooit ook nog op de Vlaamse tv te zien was. Kastelen en wind vechten om de hoofdrol op de wegen richting Île de Ré Saint-Martin-de-Ré.

Door de wind en permanente kans op waaiervorming wordt het alvast geen langgerekte, saaie aanloop naar een massasprint… als die er al komt. Het is zo’n rit waarin je de Tour niet zal winnen, maar hem wel kan verliezen door de juiste waaier te missen.

Het valt dus opnieuw af te wachten of we waaiers krijgen, maar anders krijgen we vermoedelijk wel opnieuw een sprint voor de machtsmensen. Daags na de rustdag zijn de benen vermoedelijk opnieuw wat frisser bij de snelle mannen.

Alexander Kristoff kan van het gebeuk misschien wel profiteren om zijn rappe benen eens te laten zien, al mogen ook Peter Sagan, Caleb Ewan of Sam Bennett niet worden onderschat op dit soort aankomsten in de Tour de France. En als Jumbo - Visma er slecht voor zou staan met oog op de gele trui krijgt Wout Van Aert misschien een vrijere rol?