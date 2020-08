Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 16: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans: Lance Armstrong zoekt een opvolger

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 16.

In rit 16 zou het wel eens prijs kunnen zijn voor de aanvalslustigen of krijgen we toch een strijd tussen de favorieten onderweg naar Villard-de-Lans?

De dag na de rustdag hebben de klassementsmannen altijd wat schrik voor hun benen. ‘Rustdag’ is trouwens een relatief begrip in het grootste circus ter wereld dat de Tour de France toch wel is.

Col de Porte en La Montée de Saint-Nizier-du-Moucherott

Echte monsters moet het peloton niet bedwingen op weg naar Villard-de-Lans. Stevige ettertjes des te meer. Denk maar aan de Col de Porte (7 km aan 7%) of La Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. (14,6 kilometer aan 6,5%). Op de top van die laatste beklimming liggen 8, 5 en 2 bonusseconden te wachten.

🚁 Le Tour vu du ciel 🚁



🚩 Etape 16 La Tour du Pin – Villard-de-Lans (15/09)



Une étape de montagne tracée à 100% dans l’ @CDIsere !



A mountain stage that's 100% @CDIsere! pic.twitter.com/hNg46hR9oV — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2020

Na de top van dat langgerekte rotding wacht nog een afdaling van zo’n twintig kilometer, gevolgd met een klim van 2,3 km aan 6,6% richting aankomstlijn. Het lijstje met kanshebbers is lang, maar voor veel van die kandidaat-ritwinnaars is het ook meteen de laatste kans uit deze Tour de France.

Reken maar dat het een zwaar gevecht wordt om weg te geraken en weg te blijven. Thomas De Gendt, Tiesj Benoot, Tim Wellens, Julian Alaphilippe of toch een strijd onder de toppers? Als er een leuk groepje overblijft, dan kunnen puncheurs als Dylan Teuns, Alejandro Valverde of Michael Woods misschien een slag slaan.

Villard-de-Lans was in 2004 voor het laatst de aankomstplaats van een rit in de Ronde van Frankrijk. Lance Armstrong was toen de beste na een bergetappe van 180 km, maar moest achteraf zijn overwinning inleveren om de gekende redenen.

Het was een van zijn laatste kuntstukjes in een reeks van zeven eindoverwinningen, die hem ondertussen ook allemaal zijn afgenomen. In de etappe nam hij ook de gele trui dankzij zijn overwinning in de rit.

Profiel van de etappe: