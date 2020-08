Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 17: Grenoble - Méribel Col de la Loze: Bernal, Roglic, Bardet en Pinot kunnen zich nu echt niet meer wegsteken

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 17.

Als het klassement nog niet in een definitieve plooi ligt, dan is het vanaf nu alle hens aan dek in een moordende slotweek. Etappe 17 is alvast een loodzware etappe met twee absolute monsterbergen.

Het valt af te wachten hoe fris de benen bij favorieten als Egan Bernal, Primoz Roglic, Romain Bardet en Thibaut Pinot nog zijn. En of er niet al favorieten op hele verre achterstand staan natuurlijk.

Col de la Madeleine en Col de la Loze

Na een vlakke aanloop van zo’n honderd kilometer, moet het peloton over de Col de la Madeleine. 17,1 kilometer aan 8,4 procent.

De aankomst ligt op de top van de Col de la Loze in Méribel. Dat is het skioord waar Formule 1-legende Michael Schumacher eind 2013 ei zo na het leven liet.

Het is de eerste keer dat die beklimming op het parcours van de Tour ligt. De laatste kilometers van de beklimming ‘voorbij’ het vliegveld van Méribel zijn namelijk pas dit jaar geasfalteerd.

Col de la Loze

De Col de la Loze is nu 21,5 km lang aan een gemiddelde van 7,8%. Het tweede deel van de beklimming is een stuk steiler dan het eerste en in de laatste kilometers zijn er zelfs stroken die oplopen tot boven de twintig procent. Moordend.

Tourdirecteur Christian Prudhomme vertelde onlangs dat alleen een echte kampioen deze etappe zal kunnen winnen (lees dat HIER nog eens na). Wie zijn wij om hem tegen te spreken?

Thibaut Pinot won in 2016

In 2016 kwam rit 6 van het Criterium du Dauphiné aan in Méribel. Thibaut Pinot was toen nét iets sterker dan Romain Bardet. Mannen als Chris Froome en Alberto Contador werden op meer dan een minuut gereden.

Vier jaar geleden lag de aankomst echter aan het vliegveld. Nu moet er van op die plek dus nog zes kilometer geklommen worden. En dat zijn niet de minste kilometers ... Het wordt afzien, zoveel is duidelijk.