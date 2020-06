Tourdirecteur waarschuwt renners voor zware beklimming: "Alleen een echte kampioen kan daar winnen"

We krijgen een primeur in de Tour de France dit seizoen, want voor de eerste keer in de geschiedenis van de Franse rittenwedstrijd zullen de renners over de Col de la Loze, een enorm zware beklimming, moeten trekken.

De 17de etappe lijkt de koninginnenrit van de Tour de France te zullen worden. De renners moeten onderweg al over de zware Col de la Madeleine maar de slotklim is een beklimming dat de renners nog niet eerder hebben moeten doen in de Tour de France: de Col de la Loze. Het is een klim van ongeveer 21 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7%. Op het einde van de klim zijn er stukken tot 20%. Christian Prudhomme, de Tourdirecteur, heeft de renners op de officiële website van de Tour de France gewaarschuwd voor deze klim. "Alleen een echte kampioen zal daar kunnen winnen."