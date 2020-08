Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 3: Nice - Sisteron: Ewan, Bennett en Sagan met keizerlijke sprint langs de Route Napoléon?

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 3.

Op dag drie trekt de Tourkaravaan van Nice naar Sisteron. Aan de beroemde citadel ligt een heerlijk klimmetje waar de punchers van zouden kwijlen, maar de aankomst is biljartvlak. Net als het grootste deel van de etappe, trouwens.

In 2010 was Sisteron de startplaats van rit 11 in de Tour en in 2015 de aankomst van de vierde rit van het Critérium du Dauphiné. Jonas Van Genechten werd er toen tweede werd en ook Tim Wellens liet zich opmerken. In 2017 passeerde de Tour er ook al eens.

#exploreTDF Guarded by its rock sentinels, Sisteron is known as the Porte de la Provence; its 14thC citadel offers #Breathtaking views! pic.twitter.com/J8iisqsSNm — Explore Le Tour (@ExploreLeTour) July 21, 2017

Sisteronの「 La Citadel」からの風景。「La Durance 川」と「La Buëch 川」の分岐点に威容を放つ,「Rocher de la Baume」(洞窟の岩)。

息をするのを忘れるくらいの絶景でした。 pic.twitter.com/2Q6rBMCLsX — Yô - chan🇫🇷🇬🇧🇩🇪🇮🇹👨‍🌾(自然農業を目指す) (@ilya93508041) May 14, 2018

Keizerlijke sprint?

In de openingsetappe is het mogelijk dat een groepje vluchters of een uitgedund peloton op de Promenade des Anglais om de dagzege vecht (lees er HIER nog eens meer over), maar in etappe drie moet het al gek lopen om geen Keizerlijke sprint te krijgen langs de Route Napoléon.

Een kolfje naar de hand van snelle jongens als Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Elia Viviani, Sam Bennett en Peter Sagan, zeg maar. Mogen we Wout Van Aert op dezelfde hoogte zetten? Het ziet er niet naar uit dat hij dit jaar zijn kansen mag grijpen, het eindklassement met mannen als Roglic en Dumoulin lijkt hét belangrijkste.