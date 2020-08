Ronde van Frankrijk 2020 - Rit 7: Millau - Lavaur: Opletten voor waaiers, Sagan, Froome en Thomas weten dat het kan

Door de coronacrisis gaat de Ronde van Frankrijk dit jaar niet begin juli, maar eind augustus van start. Wij stellen de 21 ritten graag aan jullie voor. Vandaag: rit 7.

Op 4 september gaat rit 7 van start onder het viaduct van Millau. Dat is de hoogste brug ter wereld. Ook in 2018 ging er een Touretappe van start in Millau, dus dat ligt nog wel vrij recent in ons geheugen. 🚁 Le Tour vu du ciel 🚁



🚩 Etape 7: Millau - Lavaur (04/09)



🚴‍♂️ Deuxième journée en @Occitanie avec un départ en @Tous_en_Aveyron et une arrivée à @VilledeLavaur dans le @TourismeTarn.



🚴‍♂️ Second day in Occitanie, with a stage for the fastest men of the bunch. pic.twitter.com/tTZzCJZvXk — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2020 De aankomst lag toen in Carcassonne na een zwaardere etappe dan die van dit jaar. Magnus Cort Nielsen bleef toen nipt medevluchters Ion Izagirre en Bauke Mollema voor. De Belgen speelden die dag niet meteen een rol van betekenis. Hoewel de etappe dit jaar dus minder zwaar is dan die uit de Tour de France van 2018, wordt het in de 168 kilometer richting Lavaur zelden echt vlak. Vaak kronkelt het peloton over smalle weggetjes met een groot gevaar op waaiers. Aandachtig zijn is dus de boodschap.

Om tot een massasprint te komen in Lavaur zullen de sprintersploegen hun tenen moeten uitkuisen, want het parcours is enorm uitdagend voor aanvalslustigen. Peter Sagan, Geraint Thomas en Chris Froome deden ooit in een waaieretappe al eens een geweldige zaak samen, kan dat ook deze keer?

Nog eens Belgisch succes in Lavaur?

Lavaur was al twee keer de aankomstplaats in de Tour de France. In 2011 won Mark Cavendish een sprintersetappe, in 2001 was er Belgisch succes.

Vanuit Pau ging het doen naar Lavaur, in de sprint legde Verbrugghe er toen Pinotti op voor een knappe ritzege.