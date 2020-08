Van Aert weer in actie in het land waar hij naam maakte: "In Italië ben je wereldkampioen voor de rest van je leven"

Wat zou het voor Wout van Aert prachtig zijn als hij na zijn twee derde plaatsen in de Strade Bianche dit jaar de hoofdvogel kan afschieten. Het is alvast een wedstrijd die veel voor hem betekent. En het land Italië op zich ligt hem ook best wel.

Als wegrenner heeft hij naam gemaakt in de Strade Bianche. Zijn debuut in de eendagskoers betekende zijn grote doorbraak. "Toen ik de eerste keer meedeed, was ik een nobody. Daarna was mijn naam gemaakt. Vorig jaar leek het wel of iedereen me kende. Ik word hier ook nog altijd aangesproken op mijn wereldtitels in het veldrijden", zegt Van Aert in HLN.

Dat ligt anders in eigen land. "In België gebeurt dat niet. In Italië ben je een wereldkampioen voor de rest van je leven - ik vind dat respect wel mooi. Ik heb het voor Italië. Het is een mooi en rijk land met prachtige steden en natuur, en de mensen hebben zo veel temperament. Ik weet niet wat het is, maar ofwel ben je voor ofwel ben je tegen."

Ik moet vaak glimlachen als ik in Italië ben

Van Aert is dus wel fan van dat typische Italiaanse temperament. "Ik ben zelf niet per se zo, maar ik zie ze graag bezig. Italianen zijn vaak opvliegend, ze zijn ook veel met hun uiterlijk bezig, ze zijn altijd mooi gekleed, ze 'showen' graag. Ik moet vaak glimlachen als ik in Italië ben." Hopelijk kan hij dat ook na de koers. En laat hij zich dan eens gaan met een lekker gerechtje? "Ik ben ook verknocht aan hun keuken", geeft Van Aert toe.