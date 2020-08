Benoot kon door pech zijn kansen niet verdedigen in Strade Bianche: "Eén van de gekste dingen die ik ooit heb gezien"

Tiesj Benoot heeft ook opnieuw kennisgemaakt met de hem zo vertrouwde gravelwegen van de Strade Bianche. Met veel minder succes dan in 2018 weliswaar, toen hij de koers won. Het jammere is dat hij niet op zijn waarde geklopt is.

Het is immers een wedstrijd waar de factor geluk ook enigszins aan je kant moet staan en dat was dit jaar niet het geval voor Tiesj Benoot. Door materiaalpech geraakte hij nooit in de kop van de koers. Een lekke band op een slecht moment zorgde ervoor dat de Sunweb-renner in het achterveld terechtkwam.

Dat was overigens ook het geval voor zijn ploegmaat Søren Kragh Andersen. Het had dan nog weinig zin om verder te blijven rijden. Beiden stapten dan ook vroegtijdig uit de koers. Voor Benoot was het de eerste keer dat hij de finish niet bereikte in de Strade Bianche.

🗣"It's a pity that we had bad luck as we all felt good going into the race and believed we could get a good result."@TiesjBenoot on a difficult afternoon of racing for us at #StradeBianche🇮🇹 today.



💻 https://t.co/zYRTpsV4tf pic.twitter.com/LO45GT9wkk — Team Sunweb (@TeamSunweb) August 1, 2020

"Ik voelde me veel beter in de hitte dan ik verwacht had. Mij op het gravel begeven in de achtergrond van de koers was één van de gekste dingen die ik ooit heb gezien. Ik had onmogelijk nog kunnen terugkeren", reageerde Benoot op de site van Sunweb. "Het is jammer dat we pech hadden, want we geloofden dat we een goed resultaat konden halen."