Morgen dé test voor Froome en co, vandaag knappe zege voor Colbrelli

In de tweede rit van La Route D'Occitanie kregen we te maken met de nodige wind over een heuvelachtig parcours. Konden de sprinters zich opmaken voor een tweede meting met elkaar?

Romain Bardet kwam halfweg de tweede etappe ten val en liep wat averij op aan de schouder, maar alles lijkt mee te vallen naar schade richting de Tour de France toe. Een vlucht van zes hield het lange tijd uit, met Nygaard Vinjebo als laatste overblijver, maar ook hij kon een sprint niet vermijden. Colbrelli de baas In die sprint was het Sonny Colbrelli die de zege pakte, voor Bryan Coquard en Bonifazio. Coquard blijft daardoor dus leider in het klassement. Maandag is het voor 'echt', als onder meer Chris Froome de benen eens kan testen over enkele cols onderweg naar de Col de Beyrède.