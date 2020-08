Nu wél raak voor team Dylan Teuns: Italiaan rondt knap ploegenspel af op Spaanse bodem, Belg in top-5

Daags na de Ronde van Burgos stond in Spanje met de Circuito de Getxo - Memorial Hermanos Otxoa ook een eendagskoers op het programma. En Bahrein - McLaren won deze keer wél.

In Burgos was het nét niet voor Landa in de slotrit en voor het eindklassement, maar een ploegmaat van hem heeft nu wel de Circuito de Getxo naar zijn hand gezet.

Knap ploegenspel

De ervaren Italiaan Damiano Caruso nam op het einde afscheid van zijn medevluchters en eindigde zo na een knappe solo als eerste, al kwamen de achtervolgers nog héél dichtbij.

Giacomo Nizzolo won de strijd om de tweede plek, het podium werd vervolledigd door Eduard Prades. Ook ex-winnaar Aberasturi en ploegmaat van de winnaar Pelle Bilbao eindigden in de eerste achtervolgende groep. Jasper Stuyven sprintte daarin naar de vijfde plek.