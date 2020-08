Boonen onder de indruk van Wout 'een klasse te sterk' Van Aert, maar neemt woorden over valpartij niet terug

Tom Boonen zag met veel plezier wat voor een sterke beurt Wout van Aert maakte in de Strade Bianche. Veruit de betere was de renner van Jumbo-Visma, zijn zege oververdiend. Een jaar na zijn val in de Tour is Van Aert weer de oude. Of toch niet?

Boonen kaart de overwinning van Van Aert aan in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Ik had Wout bij m'n favorieten gezet. Toen die kopgroep van zes voorop was, zag ik zijn kansen op winst alsmaar groter worden. Wout was gewoon een klasse te sterk voor de rest. Hij had totale controle. Hij liet zich meedrijven, nam net genoeg verantwoordelijkheid om de boel draaiende te houden en sloeg toe op het juiste moment."

Velen dachten meteen eens terug aan die zware val van Van Aert in de Tour. Ook Boonen, die daarover eerder bepaalde uitlatingen had gedaan. "Ik heb vorig jaar gezegd dat geen enkele renner helemaal uit een valpartij komt zoals hij erin is gegaan. Ik verwachtte dat hij de laatste vijf, tien, twintig kilometer van een grote koers altijd net tekort zou schieten. Ik neem dat niet terug."

Daarmee bedoelt Boonen dat Van Aert zonder die crash nog verder had gestaan. "Zonder deze valpartij had Wout dit al eerder kunnen tonen, zou zijn niveau wellicht nog beter zijn geweest. Dat rechterbeen wordt nooit meer zoals het was, dat zegt hij zelf ook. Misschien is dat heel miniem. Of misschien steekt dat volgend jaar of over vijf jaar weer de kop op. Dat zal altijd een probleempje blijven."