Van Avermaet lijkt hersteld na Strade en eindigt op podium in Italië, achter twee Astana-renners

Het wielerpeloton is aan het kamperen in Italië. Tussen de Strade Bianche van vorige zaterdag en Milaan-San Remo komende zaterdag, stond maandag de Grande Trittico Lombardo op het programma.

Hoe goed is Van Avermaet hersteld?

Aan de start was het vooral uitkijken naar Greg van Avermaet, Nibali en Kwiatkowski. Van Avermaet had na de Strade wat last van een zonneslag en hoopte dat de benen na een snipperdag op zondag opnieuw in orde zouden zijn.

In de Strade Bianche flirtte de temperatuur met de 40 graden en was het enorm warm, maar vandaag was het weer de renners wat minder goed gezind. In een uitgeregend Lombardije lieten ook de wedstrijdbeelden het afweten vanwege de slechte weersomstandigheden.

Izagirre wins.

We await who will arrive behind him....



Oh, the suspense with only a finish camera working. Almost like being there. 😉 #GrandeTritticoLombardo — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 3, 2020

1-2 voor Astana

In de laatste lokale ronde valt Gorka Izagirre aan in uit de groep der favorieten met onder meer Van Avermaet. De Spanjaard van Astana rijdt een handvol seconden bijeen in de straten van Varese en houdt het vol tot op de finish.

¡Victoria para Gorka Izagirre con un ataque en la última vuelta!

Doblete para Astana con Alex Aranburu consiguiendo la segunda plaza en el sprint del grupo, 3° Van Avermaet.#GranTritticoLombardo pic.twitter.com/yJiVJTUBlX — Alpe__dHuezBT (@Alpe__dHuezBT) August 3, 2020

In de spurt voor de tweede plaats moet Van Avermaet de duimen leggen voor Izagirre's ploegmaat Aranburu. Kwiatkowski wordt derde.