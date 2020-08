Wiggins gelooft dat Froome vijfde Tour kan winnen, wellicht wel niet meer bij Ineos

Bradley Wiggins won in 2012 de Tour, voor Chris Froome. Sindsdien zijn ze niet meer samen aan de start van de Tour gekomen. Met winst dat jaar had Froome al aan een kwintet zeges in de Ronde van Frankrijk gezeten. Nu maakt hij nog altijd jacht op die vijfde eindzege.

In een podcast van Eurosport heeft Wiggins zich uitgelaten over de beslissing van Froome om vanaf volgend jaar uit te komen voor Israel Start-Up Nation. "Ik denk dat hij van ploeg moest veranderen. Van ploeg veranderen is het grootste statement dat hij kon maken, zo heeft hij zichzelf de beste kans gegeven op een vijfde Tourzege. Ik weet dat Chris en zijn team niet licht over deze beslissingen gaan."

Wiggins gelooft nog altijd in Froome als groteronderenner, ook al is laatstgenoemde ondertussen 35. Hij heeft nog wel wat in de tank. Volgens mij kan hij nog een Tour winnen. Ik denk dat Froome op een goede dag Bernal en Thomas achter zich kan laten. Hij heeft een vijfde Tourzege in zich. Hij was duidelijk aan het nadenken of hij daarvoor nog een kans ging krijgen bij Ineos."

Die vijfde Tourzege zou er dan wel moeten komen bij Israel Start-Up Nation. Dit jaar de Tour winnen voor Ineos, ziet Wiggins Froome niet meteen doen. "Ik denk dat Froome niet op het niveau zal zijn om dit jaar de Tour te winnen. Mogelijk heeft hij daarvoor een extra jaar koers nodig, maar ik zou het niet uitsluiten. Volgens mij is het binnen Ineos echter een tweestrijd Bernal-Thomas."