Benoît Cosnefoy haalt het net van Bauke Mollema in slotetappe La Route d'Occitanie, eindwinst is voor Egan Bernal

Benoît Cosnefoy heeft de laatste etappe van La Route d'Occitanie op zijn naam gezet. De Fransman van AG2R La Mondiale haalde het voor Bauke Mollema en Thibaut Pinot. De eindwinst was voor Egan Bernal.

De renners kregen in La Route d'Occitanie een zware slotrit voorgeschoteld en de grote kanonnen waren in het slot dan ook op de afspraak. Toch was het de Fransman Benoît Cosnefoy die iedereen kon verrassen.

De renner van AG2R La Mondiale won de slotrit net voor Bauke Mollema en Thibaut Pinot. Egan Bernal eindigde op de vierde plaats, maar het was wel genoeg om het algemeen klassement te winnen. Zijn eindwinst kwam niet meer in gevaar.