Belgische wielertoerist heeft Strava-record beet op Mont Ventoux: "Op eerste klim haalde ik snellere tijd dan Van Aert"

Wout van Aert demonstreerde voorbije zaterdag in de Strade Bianche, maar was volgens zijn ploeg ook al erg goed op de hoogtestage in Tignes. Zijn tijd kunnen kloppen op een mythische klim, moet voor een Belgische wielertoerist zowat de hemel op aarde zijn.

Olivier Godfroid deed het. Hij rijdt elke dag met de fiets en doet al eens mee aan een triatlon. Die worden in coronatijden niet meer georganiseerd. "k hou wel van een uitdaging, dus dacht ik dat het leuk zou zijn om me te wagen aan de Cinglé Ventoux", zegt Godfroid aan GvA.

Bij de Cinglé Ventoux is het de bedoeling om de Mont Ventoux driemaal te beklimmen, langs verschillende wegen. Godfroid deed het met succes: drie keer in één dag bereikte hij de top. Een absoluut record, alleszins volgens de gegevens die terug te vinden zijn op Strava.

VLEUGELS OP LAATSTE BEKLIMMING

"We vertrokken iets voor 6u ’s ochtends omdat het hier ’s middags bloedheet is. De eerste van de drie beklimmingen wilde ik in anderhalf uur doen, ik was boven in een uur en 19 minuten en ook het dalen gingen sneller dan verwacht. Op de laatste beklimming van de dag kreeg ik vleugels, die deed ik in een uur en tien minuten", vertelt Godfroid.

Toch is zijn verwezenlijking in het begin van de dag misschien wel de meest spraakmakende. "Op de eerste klim haalde ik een snellere tijd dan Wout van Aert daar gereden heeft. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik denk dat ik in totaal vijfduizend calorieën heb verbrand, ik heb het record gevierd met een goeie vettige hamburger met frietjes ’s avonds."