Caleb Ewan blij met tweede plaats in eerste koers sinds break

Caleb Ewan heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste koers sinds de coronabreak. Winnen kon de sprinter van Lotto-Soudal niet doen, Démare was de winnaar in Milaan-Turijn.

Voor Ewan was Milaan-Turijn de eerste koers sinds Parijs-Nice midden maart. Zonder wedstrijdritme is een tweede plaats een zeer mooi resultaat voor de Australiër.

"Ik ben blij dat ik terug kan koersen, ik heb ervan genoten", zegt Ewan in het post-race interview. "Mijn ploegmaten hebben me in de laatste kilometers goed begeleid om richting de laatste rechte lijn te trekken. Ik zat waar ik wou zitten in de laatste bocht, maar mijn sprint was niet genoeg", aldus Ewan.

Zaterdag staat er met Milaan-Sanremo meteen een monument op het programma. Ewan voelt zich alvast goed om mee te doen voor de overwinning. "Ik heb een goed gevoel op training. Ik heb nog niet veel gekoerst, maar de conditie zit volgens mij wel goed" besluit hij.