Carapaz over Giro-kansen Evenepoel: "Giro heeft veel renners op hun plaats gezet"

Vorig jaar won Richard Carapaz enigszins verrassend de Ronde van Italië. Dit jaar probeert hij bij Team Ineos zijn titel te verlengen, maar dan zal hij wel moeten opboksen tegen renners zoals Remco Evenepoel.

Bij de Spaanse sportkrant AS wikt en weegt Carapaz zijn Giro-kansen. Maar na de winst van Evenepoel in de Ronde van Burgos, is het de Spaanse media niet ontgaan dat er een nieuwe favoriet is opgestaan voor de Giro. AS vraagt dan ook hoe Carapaz de kansen inschat van de 'Kannibaal van Schepdaal'.

"De Giro is heel speciaal en extreem zwaar", ontwijkt Carapaz de vraag. "Er zijn al veel renners gestart met de hoogste ambitie, maar de wedstrijd heeft hen op hun plaats gezet. De analyse op voorhand maakt niet uit, uiteindelijk zet de wedstrijd iedereen op zijn plaats", besluit de renner uit Ecuador.

Carapaz reed ook mee in de Ronde ven Burgos dit jaar. Hij eindigde op de 6e plaats, op 1'58" van winnaar Evenepoel.