Ervaren rot zet punt achter hoofdstuk en vervolledigt ploeg van Chris Froome

Daryl Impey trekt volgend jaar de deur achter zich dicht bij Mitchelton-Scott en trekt naar Israel Start-Up Nation. Aan het einde van dit seizoen wordt de Zuid-Afrikaan al wel 36 jaar.

Daryl Impey reed in totaal 9 jaar voor de Australische formatie Mitchelton-Scott (voordien Orica-GreenEDGE) en won jorig jaar ten koste van Tiesj Benoot nog een Touretappe. De Zuid-Afrikaan heeft veel talenten maar blinkt nergens écht in uit. Hij kan een beetje klimmen, kan en heuvel over én heeft een goed eindschot.

"Ik heb het gevoel dat ik uit mijn comfortzone moet stappen na 9 jaar bij dezelfde ploeg te hebben gereden", klinkt het bij Impey. "Ik dank Mitchelton voor de vriendschap, geweldige herinneringen en successen die we samen gevierd hebben, maar ik wil een nieuwe uitdaging."

Overtuigd door Froome zelf

"Je krijgt niet altijd de kans om te koersen met een van de grootste renners van deze sport. Toen Chris (Froome) me belde en me vertelde dat hij me aan mijn zijde wilde, voelde ik dat hij het meende. Hij kan de Tour nog eens spelen en de gedachte dat ik daar een belangrijke rol in kan spelen, is gewoonweg fantastisch", aldus Impey.