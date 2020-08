Evenepoel ziet veel kandidaat-winnaars in Polen en weet wat gedaan in de cruciale etappes

Gaat Remco Evenpoel voor 4 op 4? Wint hij na de Ronde van Burgos ook de Ronde van Polen? Als het kan, zal hij het niet laten liggen. Maar dat het net iets minder zwaar is, speelt niet in zijn voordeel. Dat kwam ook terug met zijn online persbabbel.

Veel jongens uit de Ronde van Burgos zal Evenepoel ook in Polen tegenkomen. "Het deelnemersveld heeft veel weg van dat van Burgos. Wie daar goed was, zal dat hier ook zijn. Voorts verwacht ik ook Schachmann en Fuglsang, allebei sterk in de Strade Bianche."

Rit drie en vier, op vrijdag en zaterdag, worden de cruciale dagen voor het klassement. Weliswaar zonder even hoge cols als in Burgos op te zoeken. "De vierde etappe heb ik al bekeken via YouTube. We zullen de koers hard moeten maken, zodat iedereen al wat op de limiet zit als we de finale aanvatten."

GEEN TIJDRIT

Zijn tijdrijderscapaciteiten kan Evenepoel in de Ronde van Polen niet uitspelen. Wellicht ruiken vele renners hun kans. "Door het gebrek aan een individuele tijdrit zullen de verschillen eerder klein zijn. Ongeveer een twintigtal renners komt in aanmerking voor winst."