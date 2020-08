Fransman die nooit bij andere ploeg dan Cofidis reed blijft zijn team ook volgende twee jaar trouw

Cofidis kan een contractverlenging voorstellen van een renner die de ploeg maar al te goed kent. De Franse formatie gaat verder met Anthony Perez. Die werd in 2016 prof en is sindsdien nog niet ven ploeg veranderd.

Anthony Perez is ondertussen 29 en is dus wel enigszins een laatbloeier. Na bij enkele amateurteams te rijden gaf Cofidis hem de kans om prof te worden. Dat is Perez nog lang niet vergeten, want hij is Cofidis altijd trouw gebleven.

Dat zal hij dus ook de komende jaren doen. Perez heeft voor twee jaar bijgetekend bij Cofidis. Hij is vooral een belangrijke pion in kleinere rittenkoersen en kan in deze wedstrijden af en toe een overwinning meepikken. Zo won hij dit jaar al een rit in de Ronde van de Haut Var.