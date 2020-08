UPDATE: Jakobsen verkeert in ernstige maar stabiele toestand, Groenewegen gediskwalificeerd

Fabio Jakobsen wordt na zijn zware crash in de Ronde van Polen verzorgd door de dokter, dat laat zijn team weten. Ondertussen reageert de wielerwereld op de val. En daarbij wordt Groenewegen niet gespaard.

UPDATE: Fabio Jakobsen zou volgens het Poolse TVP Sport in een kunstmatige coma zijn gebracht. De Nederlandse kampioen heeft volgens de dokter die hem als eerste behandelde veel bloed verloren en vecht voor zijn leven.

De directeur van het ziekenhuis in Polen waar Jakobsen verblijft heeft laten weten dat de toestand van de renner ernstig, maar stabiel is. Een duidelijkere diagnose zou pas in de loop van donderdag gesteld kunnen worden.

Ondertussen is Dylan Groenewegen gediskwalificeerd en werd Fabio Jakobsen uitgeroepen tot ritwinnaar. Sarreau, Mezgec en Philipsen zijn de nummers twee, drie en vier in de officiële daguitslag.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

.@GroenewegenD has a history. He wasn't punished the first time. Look it where that brought us.#TDP20 https://t.co/8cXhjamuWa — Benji Naesen (@BenjiNaesen) August 5, 2020

Worst crash I’ve ever seen. Praying everyone is ok — VandeVelde,Christian (@ChristianVDV) August 5, 2020

Oliver Naesen lijkt zijn mening over Groenewegen niet te moeten bijstellen: