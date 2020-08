Jumbo-Visma biedt excuses aan voor horrorcrash Jakobsen in Polen

Dylan Groenewegen heeft (nog) niet gereageerd op de valpartij van Fabio Jakobsen. Velen vinden de sprinter schuldig aan de zware gevolgen van de crash. Jumbo-Visma heeft online wel al zijn excuses aangeboden.

Een soort van schuldbekentenis bij Jumbo-Visma? De Nederlandse formatie lijkt te beseffen dat Groenewegen wel erg veel van zijn lijn afweek en dat hun renner ervoor gezorgd heeft dat Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen een horrorcrash maakte.

"Onze gedachten gaan uit naar Fabio Jakobsen en iedereen die vandaag betrokken was bij de verschrikkelijke valpartij in de Ronde van Polan. Valpartijen zoals deze horen niet te gebeuren", klinkt het.

"We bieden onze oprechte excuses aan en zullen intern praten over wat er gebeurd is voor we met verdere informatie komen", zegt de Nederlandse formatie.