Co-kopman Van Avermaet richt zich weer op nieuwe klassieker: "Grote shock voor systeem, benen voelen weer goed"

Greg Van Avermaet zal binnen enkele dagen de hattrick aan Italiaanse wedstrijden vervolledigen. De Strade Bianche, zijn eerste koers in maanden, heeft wel zijn sporen nagelaten. Maar na zijn derde plek in de Gran Trittico Lombardo heeft Van Avermaet weer het goede gevoel te pakken.

"Het is een lastige herstart geweest met Strade Bianche en Gran Trittico Lombardo, twee koersen in heel ander weer en op een heel ander parcours. Het was een grote shock voor mijn systeem", moet Van Avermaet bekennen. "Al bij al was ik wel blij met mijn uitslagen."

Ik kijk altijd uit naar Milaan - Sanremo

Een achtste en een derde plek is inderdaad niet mis. Wie weet kan hij nog beter doen in Sanremo. "Ik kijk altijd uit naar Milaan-Sanremo. Ik denk dat we met een sterke ploeg voor de dag komen. Ik heb een paar dagen gehad om te herstellen en de benen voelen weer goed aan. Ik ben benieuwd om te zien wat we kunnen doen zaterdag."

Er zijn wel twee renners die CCC kan uitspelen, laat sportdirecteur Valerio Piva weten. "We hebben twee sterke kopmannen met Greg Van Avermaet en Matteo Trentin, twee uitstekende troeven." Zij zullen ondersteund worden door Alessandro De Marchi, Jonas Koch, Fausto Masnada en Michael Schär.