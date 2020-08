Naesen noemde Groenewegen in het verleden al 'een deb' maar komt op woorden terug

Weggezet worden door Dylan Groenewegen, daar kan Oliver Naesen van meespreken. In de Eurométropole Tour van 2016 kon Naesen maar net een valpartij vermijden nadat hij door de Nederlandse sprinter werd weggezet.

Na de race was Naesen niet lief voor Groenewegen: "Ik vond het sowieso al een belachelijke gast, maar nu vind ik het helemaal een deb", klonk het.

Maar Naesen komt in HLN lichtjes terug op zijn uitspraak. "Hij is naast de fiets een aangename kerel, maar verandert op de fiets in een killer zoals elke typische sprinter", nuanceert Naesen.

Aankomst en jury

Volgens Naesen was er ook wat mis met de aankomststrook in de Ronde van Polen. "In het peloton wordt het al jaren als een van de gevaarlijkste aankomsten van het seizoen beschouwd Het gaat er bergaf, de renners gaan 85 km/u. Dat is echt onverantwoord", vindt hij.

Niet alleen de UCI, elke wedstrijdjury krijgt een veeg uit de pan van de renner van AG2R La Mondiale. "Er bestaan toch regels dat je je lijn moet houden? Die regel wordt nooit nageleefd. Enkel in de Tour zullen ze ingrijpen omdat de hele wereld dan meekijkt. Het is heel spijtig dat we misschien zo'n zwaar incident nodig hebben vooraleer er iets verandert", besluit Naesen