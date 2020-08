Lefevere trekt woorden niet in: "Dit was een moordaanslag"

Patrick Lefevere sprak meteen na de valpartij van zijn renner Fabio Jakobsen zeer harde taal op Twitter. Een dag later trekt hij niets van die woorden terug.

Fabio Jakobsen maakte woensdag in de Ronde van Polen een zware val na een manoeuvre van Dylan Groenewegen. Zijn toestand is stabiel, maar nog steeds ernstig. Patrick Lefevere reageerde op Twitter meteen door te zeggen dat Groenewegen in de gevangenis zou moeten zitten en dat de teammanager van Deceuninck-Quick.Step juridische stappen overweegt.

Bij Radio 2 blijft hij achter zijn woorden staan. "Ik verwijt hem een moordaanslag, niet meer en niet minder. Als je duidelijk voelt dat de andere renner je voorbij sprint, rijdt je hem niet in de nadarhekken. Dat is een aanslag, zo simpel is het."

Bewust?

Dat Groenewegen zich gewoon breed maakte en Jakobsen niet ten val wou brengen, werd eerder door Frank Hoste al in twijfel getrokken. Ook Lefevere gelooft er niets van. "Je moet me dan een keer uitleggen wat dan wél bewust is. We zullen juridische stappen ondernemen om bij de UCI en de politie klacht in te dienen voor opzettelijke slagen en verwondingen", klinkt het vastberaden.