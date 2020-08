Peter Sagan krijgt minstens vier renners volledig in zijn dienst in Sanremo, één onbekende factor bij Bora

Veel klassiekers rijdt Peter Sagan dit jaar niet. De drievoudige wereldkampioen zal dus zeker alles op alles zetten om de winst te halen in Milaan-Sanremo. Het is ook een wedstrijd die nog niet op zijn palmares staat. Bijna zijn volledige ploeg rijdt in zijn dienst.

Van de drie Monumenten die in een normaal wielerjaar in het voorjaar plaatsvinden, is Milaan-Sanremo de enige wedstrijd die Sagan nog niet gewonnen heeft. Nochtans doet de Slovaak er quasi elk jaar mee voor de zege. In 2013 en 2017 werd hij tweede.

Kan het dan dit jaar lukken? Bora-Hansgrohe heeft alvast zijn selectie voor de Italiaanse klassieker bekendgemaakt. Naast Sagan rijden ook Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Oscar Gatto, Daniel Oss en Felix Großschartner Milaan-Sanremo voor het Duitse team.

MET 4 OF 5 IN DIENST VAN SAGAN?

Großschartner won onlangs nog de openingsetappe in de Ronde van Burgos. Waagt de Oostenrijker zich aan een aanval op de Poggio of de Cipressa of cijfert hij zich ook volledig weg? De anderen zullen nagenoeg zeker volledig in dienst van Sagan rijden.