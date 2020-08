Fabio Jakobsen wordt normaal gezien vandaag uit zijn kunstmatige coma gehaald: "Niets overhaasten"

De kans is bestaande dat de dokters Fabio Jakobsen deze voormiddag uit zijn kunstmatige coma zullen halen. Eerst wilden ze het gisteren doen, maar ze gaven toen aan dat ze niets willen overhaasten.

Fabio Jakobsen wordt in een kunstmatige coma gehouden na zijn zware val in de Ronde van Polen. Zijn luchtpijp en een deel van zijn gezicht zijn verbrijzeld en hij wordt in een coma gehouden om de pijn te verlichten.

Normaal was het de bedoeling om Jakobsen gisteren uit zijn coma te halen, maar de dokters hadden volgens Het Laatste Nieuws beslist om het uit te stellen naar deze ochtend, omdat ze niets willen overhaasten.