Geweldig nieuws! Fabio Jakobsen is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma

Geweldig nieuws uit Polen. De Poolse wedstrijdorganisatie heeft laten weten dat Fabio Jakobsen uit zijn kunstmatige coma is ontwaakt. Ze melden ook dat het goed zou gaan met de Nederlandse kampioen.

We have good news from the hospital in Sosnowiec! @FabioJakobsen is awake now from the coma. Condition is "good". šŸ‘Œ#tdp20 @deceuninck_qst