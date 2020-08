Goed nieuws voor Yves Lampaert: Belgische renner moet niet geopereerd worden

Yves Lampaert heeft goed nieuws gekregen van dokter Toon Claes. Hij vindt het namelijk niet nodig om een operatie uit te voeren. Lampaert moet rusten en zou binnen vier weken terug in het peloton kunnen rijden.

Volgens Het Nieuwsblad zal Yves Lampaert niet geopereerd moeten worden. De renner van Deceuninck - Quick-Step kwam ten val in Milaan-Turijn en daarbij brak hij zijn linkersleutelbeen. Dokter Toon Claes van het ziekenhuis van Herentals vind het dus niet echter niet nodig om een operatie uit te voeren.

Lampaert hoopt snel terug wedstrijden te kunnen rijden. "Het is een mooie breuk, dus ik hoop dat ik binnen vier of vijf weken terug deel kan uitmaken van het peloton. Geen Tour de France dus, maar wel de kasseiklassiekers in oktober", aldus Lampaert bij Het Nieuwsblad.