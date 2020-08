Greg Van Avermaet hoopt zaterdag iets te kunnen betekenen in Milaan-Sanremo

Zaterdag staat Milaan-Sanremo op het programma. Uiteraard zullen enkele sterke renners op de afspraak zijn. Greg Van Avermaet is één van deze renners en hij hoopt een resultaat neer te kunnen zetten.

In een interview met de krant Het Nieuwsblad verklaarde Greg Van Avermaet dat de Strade Bianche en de Gran Trittico Lombardo goed waren om ritme op te doen. Er zou wel nog een beetje vermoeidheid spelen, maar dat moet tegen zaterdag opgelost zijn. De basisconditie is goed, meent Van Avermaet. Hij heeft enkel nog een paar wedstrijden nodig om helemaal top te zijn.

Van Avermaet denkt ook dat het een meer open koers zal zijn nu ploegen slechts met zes in plaats van met zeven renners aan de start mogen komen.

Eerder liet Van Avermaet weten via een persbericht van zijn ploeg dat een hele shock was voor zijn lichaam dat de recente Italiaanse wedstrijden zich afspeelden in uitermate verschillende omstandigheden. Hij doelde hiermee vooral op de andere weersomstandigheden en het verschil qua parcours. Ook onderstreepte hij dat de benen inmiddels weer goed aanvoelen.