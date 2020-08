Michel Wuyts heeft enkele voorstellen om massasprints minder gevaarlijk te maken: "Sprint in banen, zoals op een atletiekpiste of maak de eerste ritten zwaarder"

Door de zware valpartij van Fabio Jakobsen, is er opnieuw heel wat discussie ontstaan over de massasprints. Is het wel veilig genoeg? Michel Wuyts gaf enkele voorstellen om de massasprints minder gevaarlijk te maken.

Volgens Michel Wuyts zouden de renners in banen kunnen sprinten. "De laatste kilometer zou in banen kunnen doorgaan, zoals op een atletiekpiste. Er zijn echter renners die niet over een treintje beschikken en van trein naar trein rijden, maar toch lijkt het mij een aanvaardbaar voorstel", aldus Wuyts bij Sporza.

Hij stelt ook voor om de eerste ritten van een ronde zwaarder te maken. "Er is bijna altijd ellende als je met 180 frisse renners naar de finish zou rijden. Als de eerste ritten zwaarder zijn, met heuvels of het middengebergte, ga je met kleinere groepjes naar de eindmeet. Er zullen dan ook al minder kandidaat-eindwinnaars zijn, waardoor die ploegen in de laatste etappes niet tussen de sprintersploegen zullen rijden om een klassementsrenner in veiligheid te brengen als het peloton naar de finish aan het rijden is."