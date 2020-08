Oliver Naesen is klaar voor Milaan-Sanremo: "Er is iets mogelijk"

Op zaterdag is het zo ver. Dan staat met Milaan-Sanremo het eerste wielermonument van het aangepaste seizoen op het programma. Oliver Naesen heeft er zin in en volgens de Belgische renner is er iets mogelijk voor hem.

In de Strade Bianche liep het echter niet voor Oliver Naesen. Hij moest afstappen bij de bevoorrading. "Het was meteen een hel. De hitte was extreem en blijkbaar wil mijn lichaam niet meer werken bij 40 graden", legt Naesen uit in Het Laatste Nieuws. Toch kijkt Naesen uit naar Milaan-Sanremo. Daar eindigde hij vorig jaar op de tweede plaats. "Het zou 33 graden worden, dus ik ben er niet honderd procent gerust op, maar vorig jaar werd ik er tweede. Twee keer gereden, één keer pech en één keer bijna bingo: er is iets mogelijk."