Patrick Lefevere heeft al contact gehad met Jumbo-Visma

Patrick Lefevere is nog altijd niet te spreken over het manoeuvre van Dylan Groenewegen. Lefevere heeft wel al contact gehad met het team van Groenewegen, Jumbo-Visma, maar hij heeft ook uitgelegd dat hij het manoeuvre op geen enkele manier begrijpt.

Patrick Lefevere heeft woord gehouden, want er is ondertussen al een klacht ingediend tegen Dylan Groenewegen. De krant Het Nieuwsblad bracht het bericht dat de Poolse politie een onderzoek is gestart en een klacht is neergelegd bij de UCI.

De teammanager van Deceuninck-Quick.Step heeft wel al contact gehad met Jumbo-Visma, het team van Dylan Groenewegen. Lefevere zou het onderlinge contact appreciëren, maar heeft ook nog eens benadrukt dat hij geen begrip kan opbrengen voor de actie van Groenewegen.