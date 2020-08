Richard Carapaz wint op indrukwekkende manier de derde etappe van de Ronde van Polen

Richard Carapaz heeft de derde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam gezet. De renner van Team Ineos haalde het voor Diego Ulissi en Rudy Molard. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de zevende plaats.

De etappe moest eindigen op een sprint, maar de laatste twee kilometer gingen licht bergop. De klassementsrenners probeerden dan ook vooraan te zitten en Richard Carapaz besloot om op 500 meter van de streep zelfs weg te rijden met een late uitval.

Het peloton kwam dankzij een snelle Ulissi nog dichtbij, maar Carapaz was net sterk genoeg om de zege binnen te halen. Rudy Molard eindigde op de derde plaats. Jasper Stuyven was de eerste Belg op plaats 7. Carapaz is dankzij deze ritzege ook de nieuwe leider.