Ervaren Pierre Rolland moet nog afrekenen met 20-jarig Belgisch talent in slottijdrit

Het Belgisch talent heeft het al voortreffelijk gedaan in de Tour de Savoie Mont Blanc. De grootse exponent daarvan in het klassement is Maxim Van Gils. De 20-jarige renner van Lotto is opgerukt naar de tweede plaats in de stand.

Met uitzondering van de openingsrit heeft Maxim Van Gils, renner van de opleidingsploeg van Lotto Soudal, altijd meegedaan voor de prijzen in de Tour de Savoie de Mont Blanc. Tweemaal werd hij heel knap derde, in de vierde etappe zat er een vierde plaats in. Zo is Van Gils opgerukt naar de tweede plaats in het klassement, op 1 minuut en 20 seconden van leider Pierre Rolland, die op zijn 33ste kan teren op heel wat ervaring. Met Sylvain Moniquet en Viktor Verschaeve staan er overigens nog twee Belgen in de top tien. De enige opdracht die nog overblijft: een individuele tijdrit van Aix-les-Bains naar Le Revard. ZORGT TIJDRIT NOG VOOR VERRASSING? Dat is nog een kans om het klassement door elkaar te schudden. Evengoed is het een mogelijkheid voor Van Gils om zelfs nog Rolland van de troon te stoten. Al zou op het podiium eindigen al een schitterende verwezenlijking zijn. Van Gils heeft een bonus van 42 seconden op de Fransman Guerin en ligt 1'21" voor op de Spanjaard Moreno.