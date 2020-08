Evenepoel pakt uit met 50 kilometer lange solo in Polen en verovert op meesterlijke wijze gele leiderstrui

Alle ogen waren gericht op Remco Evenepoel in de koninginnenrit van de Ronde van Polen. En of hij op de afspraak was: hij pakte uit met een straffe toer à la Remco. Evenepoel viel aan met nog 50 kilometer te gaan en de rest zag hem niet meer terug.

Remco Evenepoel ging voor een aanval van ver, zoals hij dat wel eens meer probeert. Vanop 50 kilometer van de aankomst gooide hij al zijn kaarten op tafel. Met nog 33 kilometer te gaan had hij een minuut bonus. De opgebouwde voorsprong stagneerde ook in de volgende kilometers. Een drietal renners zette wel de achtervolging in. Dat waren ook niet van de minsten: Fuglsang, Majka en Yates. Evenepoel hield echter nog heel wat over voor de finale: de achtervolgers kregen het verschil maar niet onder de minuut. REMCO OP KOERS VOOR 4 OP 4 Fuglsang trachtte zijn metgezellen af te schudden op de laatste klim. De Deen nam inderdaad afstand van die andere twee, maar geen van hen geraakten nog in de buurt van Evenepoel. Die zette op heerlijke wijze de rit naar zijn hand en gaat ook aan de leiding in het klassement. Een vierde opeenvolgende eindzege in een rittenkoers is in de maak.

