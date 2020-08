Gilbert schuift 'tactisch briljante' Van Aert naar voren en wil eigen carrière extra dimensie geven

De 'Strive for Five' kan vandaag afgerond worden, als Philippe Gilbert Milaan-Sanremo wint. Het hoeft natuurlijk niet zijn laatste kans te zijn, maar elke opportuniteit die gepasseerd is, is er eentje minder. Het is wel opboksen tegen de man met een massa aan vertrouwen, Wout van Aert.

Bij Gilbert zit dat vertrouwen nog niet zo hoog, geeft de renner van Lotto Soudal zelf toe in HLN. "Ik heet niet Van Aert, die op dit moment bulkend van vertrouwen kan zeggen: 'Ik win Milaan-Sanremo.' Wout is voor mij de grote favoriet. Hij klimt goed, is snel aan de streep en tactisch briljant." Op mijn smartphone stromen de aanmoedigingen binnen Velen leven wel mee met Gilbert. Onvoorstelbaar hoezeer men hem een overwinning in Sanremo gunt. "In de Strade viel het me op hoeveel mensen langs de kant van de weg 'Milano-Sanremo, Milano-Sanremo' naar me riepen. Gisteren, op training, kwam Salvatore Puccio naast me gereden. 'Klaar om geschiedenis te schrijven?', vroeg hij. Ook op mijn smartphone stromen de aanmoedigingen binnen. Tja, zo eenvoudig wordt het dus niet." Maar stel je maar eens voor dat Gilbert het toch voor mekaar krijgt. "Het zou subliem zijn. De kers op de cake. Mijn hele carrière zou er een andere dimensie door krijgen. Maar lukt het niet, gaat zondagochtend de zon weer op, hoor."