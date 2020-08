Talent van Deceuninck-Quick.Step vloert zowaar Primoz Roglic: "Overwinning is voor Fabio, hij is een echte vechter"

Zijn plek bij Deceuninck-Quick.Step heeft hij zeker en vast verdiend. Als je Primoz Roglic kan kloppen op een lastige aankomst, bestaat daar geen enkele twijfel over. Andrea Bagioli heeft zichzelf op de kaart gezet met zijn overwinning in de Tour de l'Ain.

"Het was een gemakkelijke rit, tot de laatste kilometers eraan kwamen", vertelde Bagioli na zijn etappezege. "Verschillende ploegen joegen het tempo de hoogte in. Ons initieel plan was om Alvaro Hodeg uit te spelen, maar we moesten van koers wijzigen in de finale, toen Roglic aanviel op de laatste klim en een schifting doorvoerde."

Het was zaak om zeker niet te lossen. "Aan een hoog tempo gingen we onder de rode vlag door, maar ik bleef in zijn wiel en wachtte tot de laatste honderd meter om mijn move te maken. Het was met slechts 50 meter te gaan dat ik versnelde. Ik kon het niet geloven toen ik als eerste over de streep kwam."

We hopen allemaal dat Fabio zich steeds beter gaat voelen

De gedachten van Bagioli waren meteen ook bij de onfortuinlijke Jakobsen. "Deze overwinning is voor de ploeg en voor Fabio Jakobsen! We hopen allemaal dat hij zich steeds beter gaat voelen de komende dagen en dat hij snel kan herstellen, hij is een echte vechter."