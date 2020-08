João Almeida verovert witte trui in Tour de l'Ain: "Zo'n goede uitslag tussen al die Tour-kanshebbers..."

Na zijn sterke Ronde van Burgos bevestigt João Almeida, het talent van Deceuninck-Quick.Step. In een nog sterker deelnemersveld stond de Portugees zijn mannetje. Zijn beloning: de witte trui als winnaar van het jongerenklassement.

In de Ronde van Burgos werd Almeida derde, na Evenepoel en Landa. In de Tour de l'Ain deden er nog veel meer renners mee die straks willen uitpakken in de Ronde van Frankrijk. Toch was Almeida met een zevende plek weer goed voor een top tien en won hij mijlenverre voorsprong het jongerenklassement.

Het was zaak om ook in de laatste zware bergrit naar de Grand Colombier vol te houden. "Ik ben heel blij", reageert Almeida. "Ik wist dat de laatste beklimming heel lastig en steil was. Voor mij was het gewoon een kwestie van overleven."

VEEL VERTROUWEN

Bij het opmaken van het bilan in de Tour de l'Ain kan Almeida heel wat moois voorleggen. "Zo'n goede uitslag neerzetten tussen al die Tour-kanshebbers in zo'n uitdagende koers is geweldig. Het geeft me veel vertrouwen. Mijn resultaten en vorm zijn al heel goed geweest dit seizoen. Ik hoop dat deze trend zich zal verderzetten in de volgende koersen."