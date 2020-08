Veel emoties bij Evenepoel na machtsgreep: "Heb afgezien, maar niets in vergelijking met wat Fabio moet doorstaan"

Opnieuw heeft Remco Evenepoel een rittenkoers helemaal in zijn greep, maar de ritzege in de Ronde van Polen betekende zoveel meer. Bij het over de streep rijden hield hij het rugnummer van ploegmaat Fabio Jakobsen, die in de openingsetappe zo zwaar ten val kwam, omhoog.

Diens toestand was natuurlijk ook binnen het team hard binnengekomen. "Ik wilde alles geven voor Fabio. Na de eerste rit hadden we moeilijke momenten, maar de hele wereld heeft kunnen zien hoe sterk dit team is. Het goede nieuws over de evolutie van Fabio gaf het moreel een boost. Dat is waarom ik voor de start naar zijn rugnummer vroeg. Toen ik het in handen kreeg, voelde het meteen speciaal."

Evenepoel opteerde voor een aanval van ver. Een gewaagde, maar goede keuze, zo bleek achteraf. "Het was niet gemakkelijk en ik heb afgezien, maar het is niets in vergelijking met wat Fabio moet doorstaan deze dagen. Dat gaf me de energie om door te zetten. Het plan was om aan te vallen, niet te vroeg, maar ik voelde dat iedereen al tegen zijn limiet zat en dus ging ik aan met 50 kilometer te gaan."

Zowel zijn ploegmaats als Evenepoel zelf kwijtten zich perfect van hun taak. "De jongens hadden al een perfecte job gedaan en mij beschermd van bij de start. Ik wilde hen iets teruggeven. Toen de info me bereikte dat ik een kleine kloof had op de achtervolgers en dat niemand kon volgen, gaf het me nog meer vertrouwen. Ik onderhield een goed tempo tot het einde."