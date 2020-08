Belgische selectie bekendgemaakt voor EK wielrennen: Evenepoel opnieuw in de tijdrit, ook grote namen voor op de weg

Rik Verbrugghe, de bondscoach, heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het EK wielrennen. Voor de wegwedstrijd heeft hij gekozen voor Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Sep Vanmarcke, Xandro Meurisse, Victor Campenaerts, Otto Vergaerde en Jasper Philipsen.

Victor Campenaerts zal, naast de wedstrijd op de weg, ook deelnemen aan de tijdrit. Ook Remco Evenepoel is er bij. Evenepoel won de tijdrit vorig seizoen en kan dus zijn titel verdedigen.

Discover our @BELCyclingTeam for the Elite road races at the UEC European Road Championships in Plouay 🇫🇷 | https://t.co/aa4YTH1n0w #EuroRoad20 pic.twitter.com/GqpjD3mgVm

The following 🇧🇪 riders will race against the clock at the UEC Road European Championships in Plouay 🇫🇷 | https://t.co/aa4YTH1n0w#EuroRoad20 pic.twitter.com/H1wwwgUQa6