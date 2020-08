NTT Pro Cycling wil op verschillende fronten meedoen en zakt met sterke selectie af naar Critérium du Dauphiné

NTT Pro Cycling heeft deze ochtend haar selectie voor de Critérium du Dauphiné bekendgemaakt. Zo zal de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes starten als klassementsrenner en lijkt de Noor Edvald Boasson Hagen zijn kans te mogen wagen in de sprints.

De selectie wordt daarnaast nog verder aangevuld met Ben O'Connor, Domenico Pozzovivo, Roman Kreuziger, Michael Valgren en Michael Gogl. Andere selecties die gisteren zijn bekendgemaakt kan u HIER terugvinden.

