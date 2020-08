Wordt het WK wielrennen dan toch uitgesteld? Morgen komt veiligheidsraad in Zwitserland samen

De kans is bestaande dat het WK wielrennen uitgesteld zal worden. Het WK staat in Zwitserland op het programma, maar het aantal positieve coronabesmettingen is aan het stijgen in het land.

Voorlopig staat het WK wielrennen nog altijd in Zwitserland op het programma van 20 tot en met 27 september. Toch lijkt de kans klein dat het zal kunnen doorgaan, want het aantal positieve coronabesmettingen is aan het stijgen in het land. Daardoor zal de veiligheidsraad in Zwitserland morgen samenkomen en ze gaan het onder meer hebben over het WK. Volgens Baptiste Coppey, een sportjournalist, zal het WK meer dan waarschijnlijk uitgesteld worden. Les Championnats du monde de #cyclisme de #Martigny devraient être annulés, malheureusement.



Le coronavirus aura eu raison de l’événement. Tellement triste pour mon canton ! #UCI — BAPTISTE COPPEY 🚨 (@baptistecoppey) August 11, 2020