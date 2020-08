George Bennett zorgt voor tweede overwinning van Jumbo-Visma op één dag

George Bennett heeft de zware Gran Piemonte 2020 gewonnen in Italië. De Nieuw-Zeelander van Jumbo-Visma kon een solo van 8 kilometer maar nipt afwerken. Dries Devenyns werd knap zevende.

Er werd woensdag niet alleen gekoerst in Frankrijk, maar ook in Italië. De Gran Piemonte 2020 kondigde zich aan als een zware koers, met onder andere Nibali, George Bennett en van der Poel aan de start.

In een bergachtig profiel van 190 kilometer was het wachten tot op de voorlaatste klim, de Monforte d'Alba, voor het 'spettacolo' kon beginnen. Met een verschroeiende aanval kletst Bennett van Jumbo-VIsma iedereen aan het wiel. Moscon probeert nog aan te klampen maar de Nieuw-Zeelander duikt alleen het dal in. In de achtergrond onstaat er een groepje met onder meer Moscon en van der Poel.

Nagelbijten in het slot

Bennett begint met een voorsprong van 20 seconden aan de laatste twee kilometer terwijl het achter hem opnieuw samentroept.

In de laatste hectometers komt Ulissi nog enorm dicht, maar de Nieuw-Zeelander komt dan toch als eerste over de meet en bezorgt Jumbo-Visma de tweede overwinning op één dag na de etappewinst van Wout van Aert in de Dauphiné. Van der Poel sprint nog naar plaats 3.