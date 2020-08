🎥 Remco Evenepoel klaar voor Ronde van Lombardije: verkenning is al achter de rug

Remco Evenepoel begint zaterdag als topfavoriet aan de Ronde van Lombardije. Dat is al bijzonder straf, want Evenepoel heeft nog geen enkele keer deelgenomen aan het Italiaanse Monument. Anderzijds is het de logica zelve gezien zijn eerdere prestaties in 2020.

Bovendien heeft Evenepoel van de Ronde van Lombardije één van zijn grote doelen gemaakt dit jaar. Ondertussen weten we dat wanneer Evenepoel zijn doelstellingen meestal ook wel haalt. Het zal zaterdag moeten blijken of dat ook deze keer het geval is. In elk geval laat Evenepoel niets aan het toeval over. Het parcours verkennen is het eerste werk en dat heeft hij woensdag al gedaan. Deceuninck-Quick.Step heeft een kort filmpje gedeeld van Evenepoel die bezig was aan zijn verkenning. Guess who’s doing a recon of Il Lombardia? 😃 pic.twitter.com/fmQ1ek8y3t — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 12, 2020 Ploegmaats waren er niet bij. Evenepoel legde de verkenning in zijn eentje af. Een teken dat hij echt wel gebrand is om zich zaterdag niet te laten verrassen.