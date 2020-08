🎥 Zing mee met het Van Aert-lied: "Wouteke, Wouteke, wat doe je nu?"

Wout van Aert is een hype geworden. Zijn naam gaat constant over de tongen in nationaal en internationaal wielerland, maar ook daarbuiten. De mannen van Supercontent koesteren alvast ook grote bewondering en hebben een liedje over hem gemaakt.

Het is te zeggen: ze hebben een nieuwe tekst geplaatst op de tonen van A Far L'amore Cominicia Tu, een bekend Italiaans liedje uit 1976, toen gezongen door Raffaella Carrà. Op eenzelfde wijze maakte Supercontent eerder dit jaar ook al een liedje met lof aan viroloog Marc Van Ranst. De boodschap tijdens hun ode aan Wout van Aert is alvast glashelder. "Wouteke, Wouteke, wat doe je nu?", zingen ze op de bekende tonen van het nummer. Ook verwijzen ze naar zijn valpartij in de Tour van vorig jaar. "Na die val op z'n kop, staat ie helemaal aan de top", klinkt het. Dit bericht bekijken op Instagram #woutvanaert #milaansanremo #teamlottojumbo #jumbovismaroad Een bericht gedeeld door SUPERCONTENT (@__supercontent___) op 13 Aug 2020 om 6:23 (PDT) Wie zich niet kan inhouden en de drang voelt om mee te zingen: laat u gaan. Je bent al heel snel mee met de tekst.