Boonen investeert in systeem dat hem misschien 4de Ronde-winst had bezorgd en is onder de indruk van Van Aert

De fietswereld is meer en meer ook een stuk technologie geworden. Daar gaat ook Tom Boonen in mee. Hij investeert in een nieuw schakelsysteem, dat voorgesteld is door technologiebedrijf Classified Cycling. Boonen loopt er hoog mee op.

Door een elektro-mechanisch systeem in de naaf van het achterwiel kan je met één kettingblad vooraan en elf tandwielen achteraan toch beschikken over 22 versnellingen. De klassieke voorderailleur van weleer krijgt eigenlijk een virtuele versie, staat op Sporza te lezen.

DEFINITIEVE DOORBRAAK IN 2021

Boonen is er zelfs van overtuigd dat dit systeem hem enorm had kunnen helpen in de Ronde van Vlaanderen 2017, toen een geblokkeerde ketting hem parten speelde. "Hiermee had ik nooit voet aan grond moeten zetten en had ik misschien mijn 4e Ronde van Vlaanderen gewonnen. Deze technologie is enorm vernieuwend. We verwachten een definitieve doorbraak in 2021, misschien zelfs al in het profpeloton."

Ook werd nog even dé renner van het moment aangehaald: Wout van Aert. Toch straf wat die momenteel allemaal uit zijn hoed tovert. "Ik wist wel waartoe Wout in staat was, maar de manier waarop - zeker de sprint in Sanremo - is indrukwekkend. Hij haalt een niveau waar velen enkel van kunnen dromen."