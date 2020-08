Tim Wellens gaat voor derde podium in Lombardije, de zes Lotto-renners ter ondersteuning ook bekend

Tim Wellens is de man die het misschien wel kan waarmaken voor Lotto Soudal komend weekend. Een grote overwinning in een koers zoals de Ronde van Lombardije zou het seizoen van Lotto al aardig wat kleur geven. Bovendien deed Wellens in het verleden daar al mee voor de prijzen.

Bij de bekendmaking van de selectie wijst Lotto erop dat Tim Wellens al twee keer in de top vijf gefinisht is in de Ronde van Lombardije. Een derde podium, dit weekend dan? Wellens is dan ook de vooruitgeschoven man in de Ronde van Lombardije.

Voorts bestaat de selectie van Lotto Soudal ook nog uit Tosh Van der Sande, Kobe Goossens, Tomasz Marczynski, Nikolas Maes, Steff Cras en Adam Hansen.